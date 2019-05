Nagyon sok pénzért vehetünk nagyon csúnya cipőt

Potom 252 ezer forintnak megfelelő dollárért vehetjük meg a Gucci legújabb cipőjét (még jó, hogy kapni), és cserébe pontosan úgy nézhetünk ki, mint egy szabadnapos bohóc.

A szandál-tornacipő hibrid, ami mellett a Crocs maga az elegancia, a Leather and Mesh Sandals nevet kapta, és a cég kreatív vezetőjének, Alessandro Michelének a szüleménye.

Az „edzőszandált” szürke, bézs, zöld színben lehet megrendelni, közös bennük a cipő elején található, bohócorra emlékeztető piros ujjvédő.

What in the hell is happening over at Gucci? $890 to look like an actual clown. pic.twitter.com/ioeioXcJqi