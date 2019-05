Újabb őrület terjed a neten, fura videókra nyugiznak az emberek

Biztosan sokan láttatok már oddly sattisfying videót (furcsa módon kielégítő videót) a neten. Ilyenekről beszélünk:

Ezek sorába állt be a Tik Tokon terjedő új őrület, amihez nem kell más, mint egy Crocs és borotvahab. A művelet annyiból áll, hogy a habot a papucsba fújják, majd belelépnek. És utána nekik is, és akik ezt végignézik, azoknak is jó lesz…

A Buzzfeed újságírója rajong érte! Nem tudjuk, ti mit szóltok hozzá, mindenesetre itt van egy pár videó, amin megnézhetitek: