Itt vannak a Bosszúállók-körmök!

Aki már látta a Bosszúállók új részét, a Végjátékot, érti, amikor popkulturális mérföldkőről beszélnek az elemzők.

Ezt bizonyítja az is, hogy a közösségi médiát elárasztották a szuperhősös film által ihletett körmök. Ha már láttad a filmet, büszkén villoghatsz a körmeiddel. Ha még nem, akkor kiválóan lehet velük pattogatott kukoricába markolni.

Mutatjuk a legmenőbb Bosszúállók-körmöket!

I'd like to intriduce Captain's shield on my nail to those who spread spoilers regarding the #endgame #donotspoiltheendgame #manicure pic.twitter.com/IlrDzfbjiX — Victoria Sakhno (@VictoriaSakhno) 2019. április 26.

Right, let’s use this morning’s Marvel mani revisit to Hulk Smash our way through our morning workout!https://t.co/93v4DvHKEQ pic.twitter.com/F4QPDU5ut8 — Chrissie (@Plus10Kapow) 2019. április 25.

