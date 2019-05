Rövid hajat szeretnél? Íme a 2019-es nyári trendek

Habár a megkérdezett férfiak általában a hosszú hajra esküsznek mint a legjellemzőbb nőies vonásra, azért egyre több nő választja a rövid hajat. Hiszen az is lehet ellenállhatatlanul szexi és közben vagány is, karakteresen szuper cool. Szerencsére idén is van miből válogatni.

A rövid jó választás

A rövid haj szexis. A rövid haj fiatalít, és nem igaz, hogy nincs vele tennivaló. Akinek volt már rövid haja, az tudja, hogy igenis oda kell tenni magunkat minden reggel, hogy az a rövid haj úgy álljon, ahogyan kell. De ez nem jelent mást, mint hogy a rövid hajú nők is nők. Ettől függetlenül nagyon jó választás lehet, akár aszimmetrikus, akár szélfútta, akár felnyírt, vagy legyen akár a szembe belógó, homlokot eltakaró, vagy az arcot gyengéden keretező. Válasszuk ki arcformánkhoz a leginkább illeszkedő stílust, majd dobjuk fel egy jó sminkkel és egy pár dögös fülbevalóval.

Pinterest undefined

Pinterest undefined

Pinterest undefined

Pinterest undefined