Makramét a testre!

1. Makramé kézitáska, ami készülhetett volna akár 40 éve is, de éppenséggel vadonatúj. Pont emiatt annyira jó, hogy ismét divatba jött. H&M

2. Nyilván nem kézzel készült egy ekkora cég termékeként, de mégis a horgolási technikának megfelelően. Szeretjük feketeségét és kerek formáját – Stradivarius

3. A horgolt fürdőruhát sem most találták fel. Mindig is a karibi nyarak stílusát idézte, és idézi most is – H&M

4. Egy horgolt nyári mellény, ami védeni a legenyhébb szellőtől sem véd ugyan, ám fesztiválokon annál jobban mutat – Benetton

5. Nemcsak hálós ez a nyári válltáska, de ombre is – Stradivarius

6. Mintha drága, egyedi horgolású darab lenne. De nem drága, és nem kézzel készült – Zara

7. Horgolt shirttail készülhet a leendő, vízparton lebarnult combokhoz – Zara

8. Makramé technikával készült ennek az egyszerű, fekete ruhának a vállpántja. És ettől vált különlegessé – Zara

9. Kis horgolt top, amit lehet, hogy a nagyi is el tud készíteni, de nem biztos, hogy szeretné, hogy ilyen áttetsző felsőben mutatkozz… – H&M

10. Még egy horgolt kis top, inkább fesztiválokra vagy merészebb alkalmakra – H&M

11. Tény, hogy érdekes kategória a horgolt szoknya. De pont ettől egyedi is. Magas lányoknak ajánljuk – Zara

12. Az egyik legszebb darab a makramé divat idei felhozatalából ez a keretre feszített és így merev táska – Stradivarius