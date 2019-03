Egy darabka hírnév – legendás sztárok, szenzációs aukciók

Az árveréseken nem egyszerűen csak tárgyakat vehet az ember, de legendákat is. Olyan tárgyakat, amelyekben nem csak az az érdekes, hogyan néznek ki – de az is, ki birtokolta már őket. Ilyenkor a hírnév és a csillogás egy kicsit az új tulajdonosra is átszáll, ezért hajlandóak az emberek akár 20-30-50%-kal is több pénzt kiadni egy ilyen holmiért, sőt világsztár esetén ez a bizonyos szorzó akár többszázszoros is lehet, és a végső ár akár dollármilliókra is rúghat!

Az első celebaukció

Madame du Barry, XV. Lajos hivatalos szeretőjeként nemcsak kastélyt és rendszeres évjáradékot kapott a királytól, hanem rengeteg ékszert is. Ám a francia forradalom kitörésekor, sok más arisztokratával ellentétben ő nem menekült el. Teljes mellszélességgel támogatta a forradalmat, és úgy tűnt biztonságban van. Ám 1791-ben betörtek a kastélyába, és ékszerei nagy részét ellopták. Mivel elég nagy és látványos darabokról volt szó, az ékszereket nem sokkal később Londonban felismerték, és a bűnösöket letartóztatták – a grófnőnek pedig több alkalommal is Angliába kellett utaznia emiatt. A gyakori utazások azonban felkeltették a hivatalok figyelmét, így kémkedéssel és más államellenes tevékenységgel vádolták meg Madame du Barryt, és 1793-ban lefejezték.

Sok mai kutató úgy véli, a grófnő nem volt teljesen ártatlan, és ő maga rendezte meg a rablást, hogy értékeit kimenekíthesse Franciaországból, és valóban elképzelhető, hogy más francia nemeseknek is segített értékeiket külföldre csempészni.

Az igazságot nem ismerjük – de az tény, hogy ezek a bizonyos ellopott ékszerek 1795-ben árverésre kerültek, egy előtte nem sokkal alapított, akkor még névtelen aukciós házban, amelyet James Christie alapított, és amely egyébként pont azon szedte meg magát, hogy Londonba menekült francia nemesek értéktárgyait adogatta el.

A Madame du Barry aukció akkoriban igazi világszenzáció volt, az első olyan árverés, ahol nem csak a tárgy értéke számított, hanem az is, hogy kié volt korábban! Az árverés ezért rekord bevételt hozott: 8791 fontot összesen. Ami lehet, nem tűnik soknak, de ne feledjük, hogy Mr Darcy, a Büszkeség és balítélet főhőse, a maga évi 10 ezer fontos bevételével szupergazdagnak számított ebben az időben, és maga Jane Austin is úgy vélte, egy úriembernek elég évi 300 font a kényelmes élethez.

Sajnos a korabeli árverési katalógusban nem voltak rajzok, csak rövid, szöveges leírások, így nem tudjuk pontosan, hogy milyen ékszerek voltak a grófnő birtokában. De a feltételezések szerint ez a gyémánt bross eredetileg Madame du Barry nyakláncának része volt.

Királyi ékszerek a piacon

VIII. Edward lemondott az angol trónról, hogy feleségül vehesse Wallis Simpsont, az elvált amerikai asszonyt. A nőnek trónt nem adhatott – „csak” windsori hercegné lett belőle, ezért házasságuk 35 éve alatt elképesztő ékszercsodákkal kényeztette a feleségét.

Az exkirály neves drágakőgyűjtő volt, felesége pedig igazi divatikon, akinek korát jóval megelőző modern ízlése volt. Mivel hercegként is óriási vagyonnal rendelkeztek, az ékszerek elkészítésével a legjobb tervezőket bízták meg, ma is csúcsminőségű, egyedi darabnak számítanak.

Wallis Simpson 1986-ban halt meg, egy évvel később híres ékszerei árverésre kerültek egy kétnapos aukció keretében, majd 2010-ben egy részük visszakerült a piacra, egy újabb árverésre. Mindkét alkalommal rekordot döntöttek a tárgyak árai – elsősorban azért, mert királyi családok ékszereivel ritkán történik ilyesmi.

A két árverés között eltelt 24 év azonban azt bizonyította, hogy nem téved az, aki vásárláskor nemcsak az ékszer nemesfém- és drágakőárát nézi, hanem a híres ember faktort is figyelembe veszi, mert a második árverésen minden egyes darab az előző ár sokszorosáért kelt el.

A Cartier által tervezett úgynevezett Walesi herceg brosst Edward 1935-ben adta Wallis Simpsonnak, amikor komollyá vált a kapcsolatuk, és amikor még azt remélte, hogy sikerül majd királynévé koronáznia szerelmét. 1987-ben Elizabeth Taylor vásárolta meg 623 ezer dollárért, aki jó barátságban volt a hercegi párral, és gyakran megcsodálta az ékszert, amikor találkoztak. Halála után 2010-ben ugyanez a darab már 3 millió dollárért kelt el.

A zafírokkal rubinokkal és smaragdokkal díszített híres flamingó bross szülinapi ajándék volt 1940-ben, és Wallis Simpson kedvenc darabja lett, amit nagyon sokszor hordott. A Cartier által készített kitűző 1987-ben 800 ezer dollárért kelt el, de 2010-re már 2,67 millió dollár lett az ára.

Az árverésen a legnagyobb harcot a platina párduckarkötőért vívták, amelyet Cartier 1952-ben kifejezetten Wallis Simpsonnak tervezett, és amelynek különlegessége, hogy sok apró darabból áll, ezért nem merev, és tökéletesen körülöleli a viselője csuklóját. 1987-ben még „csak” 1,3 millió dollár volt az ára, de ez 2010-re már 4 millió dollárra emelkedett Madonna nagy bánatára, aki félúton kiszállt a licitből.

A világ legnagyobb ékszergyűjteménye

Elizabeth Taylor nemcsak a színpadon imádta a csillogást, hanem a magánéletben is. Halála után, 2011-ben 130 ékszerét árverezték el – és nem volt olyan darab, amely a becsült árnak ne a sokszorosáért kelt volna el, néhány esetben olyan óriási harc dúlt egy-egy darabért, hogy a gyűjtők a hússzoros árat sem sajnálták érte, hogy megszerezzék.

A színésznőnek volt a világ legnagyobb privát ékszergyűjteménye – amit sok-sok férjének is köszönhetett, akik mind gazdagok voltak és szívesen kényeztették a gyönyörű asszonyt. A legdrágább darabokat azonban Richard Burtontől kapta, aki akkoriban a világ legjobban fizetett színésze volt, és nagy veszekedéseik után mindig egy-egy szép darabbal lepte meg a feleségét.

Az árverés sztárja tagadhatatlanul a Peregrina nevű gyöngy volt, aminek története évszázadokra visszavezethető. A szokatlanul nagy, 2,5 centi hosszú, csepp formájú gyöngyöt az 1500-as évek elején találták, és a spanyol királyi család birtokában volt ezután 300 évig, majd Napóleon testvére (aki spanyol király volt egy darabig) eladta, és utána több kézen is átment, míg végül 1969-ben Richard Burton 37 ezer dollárért megvette Valentin-napra Elizabeth Taylornak – legyőzve amúgy az árverésen spanyol királyi ház megbízottjait, akik nagyon szerették volna visszaszerezni. A csodás gyöngyöt ezután egy Cartier által tervezett nyakékbe foglalták, amelynek terveit maga Elizabeth Taylor készítette. Ennek során a Peregrinát átfúrták, hogy biztosabban lehessen rögzíteni, korábban ugyanis többször elveszett, a színésznő visszaemlékezései szerint egyszer a kiskutyája szájából vette ki, aki boldogan rágcsálta. Szerencsére a gyöngy ekkor sem sérült meg, és a 2011-es árverésen a nyakék 11,8 millió dollárért kelt el.

Az autkció másik fénypontja az a 33 karátos gyémántgyűrű volt, amelyet Elizabeth Taylor szinte mindennap hordott. Eredetileg a benne foglalt ékkövet Krupp gyémántnak hívták, és egy német gyárosról kapta a nevét – de Elizabeth Taylor tagadhatatlanul nagyobb név, és 1968 óta, amikoris ajándékba kapta, szinte védjegyévé vált az óriási kő, így méltán nevezték át 2011-ben az árverés előtt, ahol aztán 8,8 millió dollárért kelt el.

Ócska tárgyak, kitűnő tulajdonossal

Az érthető, ha egy egyedi, csillogó ékszerért milliókat adnak ki a vásárlók. De jóval nehezebb megemészteni az óriási összegeket, ha a megvásárolt tárgy voltaképp egy kopottas tucatholmi. Ha látszólag semmi különös nincs benne, és értékét mindössze az adja, hogy egykor egy híresség használta. Nyilván persze nagyon nem mindegy, ki ez az ember. Ugyanis ha Amerika kedvenc elnöke, John F. Kennedy és a felesége Jackie Kennedy (vagyis később Onassis) akkor az eladási ár szó szerint a csillagos ég.

Az egykori first lady halála után 1996-ban az örökösök odaadták az összes hányódó, kopottas vackot, amit csak találtak a Sotheby’s-nak, hogy csináljanak belőle egy első osztályú garázsvásárt. Noha egyetlen igazán értékes vagy izgalmas holmi nem volt a gyűjteményben, a Kennedy név mégis csodákat tett. A használt bútorokból, tányérokból, gyertyatartókból és már teljesen hétköznapi használati tárgyakból álló kínálatot közel 40 ezer ember tekintette meg, és a végösszeg az eredetileg remélt 200 ezer dollár helyett 22 millió (!) lett!

A végső összeg különösen annak fényében döbbenetes, hogy olyan tárgyakból hozták össze, mint a first lady használt és kopott lótakarója, ami önmagában pár dollárt se hozott volna az ócskapiacon, de a hírneves tulaj miatt 5 ezer dollárt adtak érte. Vagy a volt elnök régi golfütői, amihez hasonlót bármely amerikai ócskásnál fillérekért lehet venni – de ezt most Arnold Schwarzenegger vette meg (akinek felesége Kennedy unokahúga, Maria Shriver) 772 ezer dollárért, és ez 850-szer több volt, mint a kikiáltási ár (és érték)!

Hasonló elképesztő összegért kelt el Jackie Kennedy híres gyöngysora is, amelyet ugyan gyakran hordott, de hamis volt, és az aukciós ház olyan 300 dollárt várt érte – ám 100 ezer dollárnál ütötték le a kalapácsot!

Kennedy meglehetősen unalmas kinézetű hintaszéke, amelyben sokat ült hátfájása miatt, 300 ezer dollárért sem volt túl drága valakinek.