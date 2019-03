C-vitamint a bőrre!

Mit tud a tiszta C-vitamin?

Ami a C-vitamint kiemeli a rengeteg hatóanyag közül, az az, hogy hatását nemcsak cégek vagy gyártók bizonyítják, hanem megbízható, független kutatások is. Ráadásul legalább három fontos dolgot tud: szuper antioxidáns, halványítja a pigmentfoltokat és serkenti a bőröd saját kollagéntermelését, ezzel simítva a ráncokat. Az már csak bónusz, hogy a magas C-vitamin-tartalmú termékek egészséges ragyogást is adnak a bőrnek.

Persze az ördög itt is a részletekben van. A fenti hatásokhoz nem kevés C-vitaminra van szükség (5-10% legalább), amit megfelelően stabilizálni is kell a gyártóknak, de jó hír, hogy ma már egyre több klassz termék van a piacon, akár pénztárcabarát verzióban is.

A sokszínű C-vitamin-származékok

A tiszta C-vitamin nagyon nehezen formázható és stabilizálható, így ma már jó pár féle származéka is létezik különböző előnyökkel és hátrányokkal.

Érzékeny bőrre például kifejezetten klassz a Magnesium Ascorbyl Phosphate (MAP) nevű származék, pattanásokra hajlamos bőrön pedig a Sodium Ascorbyl Phosphate (SAP) jeleskedik. A Tetrahexyldecyl Ascorbate nevű származék olajban oldódik, így kellemesen hidratálja is a bőrt, az egyik legújabb származék pedig az Ethyl Ascorbic Acid, ami – legalábbis a gyártója szerint – a C-vitamin minden jó tulajdonságát megőrzi, és sokkal stabilabb.