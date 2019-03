Anna Wintour szerint így kell felöltözni egy állásinterjúra

Az amerikai Vogue főszerkesztője, Anna Wintour a Go Ask Anna című videósorozat legújabb részében igen hasznos tanácsokat adott azzal kapcsolatban, hogyan is érdemes felöltözni egy állásinterjúra.

“Annyira érdekes, hogy az emberek hogyan öltöznek fel, amikor interjúra jönnek. Néha úgy érzem, hogy olyan ruhát viselnek, amit aznap reggel vásároltak vagy talán előző este, nem pedig olyasmit, ami bármilyen módon is illik a személyiségükhöz és ahhoz, akik. Azt hiszem, amit mindenkinek érdemes megjegyeznie, ha interjúra mész a Vogue-hoz vagy bárhová máshová, ne tűnjön úgy, mintha kölcsönöznéd a gardróbodat” – fogalmazott Wintour.

Hozzátette: “A ruhatárad nem fogja elvégezni helyetted a munkát. Azt neked kell megtenned!”

