23 ezerért árulják Katalin hercegné estélyi ruhájának koppintását

65 angol fontért, vagyis nagyjából 23 ezer forintért dobta piacra az ASOS Katalin hercegné, a BAFTA-gálán viselt estélyi ruhájának viszonylag meggyőző koppintását.

A hercegné ruhája az Alexander McQueen divatház kreációja. Pontosan ugyanezt a modellt ugyan nem árulják, de egy hasonló darab ára 7480 font, vagyis mintegy 2,7 millió forint.

A koppintást fehérben pont nem, viszont jó pár más árnyalatban meg lehet venni, plus size méretekben is.

