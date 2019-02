Marrákes art: a legszexisebb körömdesign

Lassan megszabadulunk a mindent beborító ruhadaraboktól és újra szabaddá válik kézfejünk. Nem árt ha időben felkészülünk a tavaszra, a megfelelő körömstílus kiválasztásával.

Magával ragadó Marokkó

Ha valaha jártunk már Marrákesben, vagy legalább az Instagramon lájkoltuk mások ott készült fotóit, tudjuk, hogy elvarázsolt csodavilág: a színeivel, a bútoraival, a mintáival, épp mint a mesékben. Ha pedig tökéletes harmóniát szeretnénk a kezünkön viszontlátni, készíttessünk az egész kézfejet beborító hennarajzot, a hozzá illő körömdesignnal.

Egy kicsit hippis, egy kicsit bohém

Az alkalmazott mintákkal megidézhetjük a Közel-Keletet, Észak-Afrikát, sőt még Dél-Amerikát is. Akkor mutat igazán jól, ha körmeinket hosszabbra hagyjuk, rövid körmökön, ez a stílus nem mutatja meg igazi arcát. A kézfejen megrajzolt hennaminta aztán tovább mehet a körmökre is.

További extrát vihetünk az összképbe ha körömpiercinget is bevetünk.

