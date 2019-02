Nyílnak a tetovált virágok a fülcimpán – 2019-es tetkótrendek

A nyíló virág motívum idén sem kevésbé menő, mint eddig. Ez egy örök szimbólum, mely megihleti mind a tetoválóművészeket, mind pedig a műalkotások viselőit. A hely pedig, ahová elhelyezhetjük a kis virágtetoválásokat, idén a fülcimpa lesz, de továbbra is kelendők az apró tetkók a kézfejre is.

Apró kis tetoválások

Az elmúlt években gombamód szaporodtak a csuklóra vagy az ujjakra megrajzolt tetoválások, 2019-ben pedig eljutunk egészen a kézfejig. Lehet, hogy több szenvedés árán, de látványos tetoválást tudhatunk magunkénak, hiszen a kézfej szinte mindig látszik és szem előtt van. A lényeg, hogy ide egy jól átgondolt apró kép kerülhet, vagy akár több is egymás mellé. Egyébként Ariana Grande volt az egyik legelső celeb, aki Nap–Hold tetoválásával divatba hozta a kézfejet.

Tetkót a fülre

Ha eddig úgy éreztük, nem kap elég figyelmet a fülünk, akkor 2019 a mi évünk lehet, ugyanis idén menő lesz a fültetoválás. Tavaly már közelítettünk ehhez, ugyanis 2018-ban a halánték volt a legtrendibb betetoválandó terület, míg idén a fülcimpa és annak környéke lesz. Persze ez a trend is New Yorkból indult, ahol rájöttek, hogy a fülkagyló belsejében is rengeteg üres felület van, ami tetoválásért kiált.

A legkedveltebbek a színes kis virágok, de bárki fantáziája meglódulhat, ha fültetoválást szeretne.

Az új menőség: „tattoon”

A tattoon kifejezés a tattoo és a cartoon szavak ötvözete, lényege pedig, hogy az új irányzatnak hála az animációs filmek vagy képregények főhősei kerülnek tetoválásként a rajongó testére. Miki egér, Batman és az Én kicsi pónim szereplői a legkedveltebbek, de nálunk Vuk, Pom-Pom vagy az egész Mézga család is szóba kerülhet.

