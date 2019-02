Bőrszárazság vagy ekcéma? – így különböztetheted meg!

Nem csupán szárazság

Az ekcéma nem csupán bőrszárazság. Jellemzően viszketés, vöröses vagy barnás foltok, hólyagocskák is társulnak hozzá, melyek kapargatás hatására nedvedzeni kezdenek, sőt, akár vérezhetnek is. Bár a szimplán csak száraz bőr is viszkethet, az ekcémás viszketés jóval intenzívebb és szinte állandó lehet, ami még az alvást is zavarhatja. Az ekcéma esetében a viszketés olykor már a látható bőrtünetek előtt elkezdődhet.

Tipikus területek

Az ekcéma leggyakrabban a kezeken, a lábakon, a bokán, a csuklón, a nyakon, a mellkas felső részén, a szemhéjakon, a könyökön vagy a térdhajlatban jelentkezik.

Krónikus állapot

Míg a száraz bőr egy bőrtípus, addig az ekcéma krónikus állapot, amely azonban hullámokban jelentkezik. Olykor megnyugszik, máskor újra fellobban. Számos kiváltó oka lehet, többek között a pollenek, a penész, a poratkák, a hideg és száraz levegő vagy épp az irritáló vegyi anyagok, de akár a stressz is.

Atópiás dermatitis, kontakt dermatitis

Az ekcémának több fajtája létezik, ezek közül a két leggyakoribb az atópiás dermatitis és a kontakt dermatitis. Az atópiás dermatatis alapvetően genetikai okokra vezethető vissza, fellángolásait pedig külső hatások határozzák meg. A kontakt dermatitist irritáló anyagokkal, allergénekkel való találkozás váltja ki.

Hidratálj!

Ami az egyszerűen csak száraz és az ekcémás bőrben közös azonban, hogy hidratálásra van szüksége. Az Eucerin Aquaphor Regeneráló kenőcs, mely gyengéd, féligáteresztő védőréteget képezve a bőrön, biztosítja a vízpára és az oxigén természetes ki-be áramlását, így engedi a bőrt „lélegezni”, és erősíti természetes védelmi funkcióit. A termék csupán 7 összetevővel nyújt SOS ápolást – ezek közül az egyik legfontosabb a glicerin, mely hatékony hidratálóként megköti a vizet és feltölti a nedvességraktárakat, a másik pedig a B5-vitamin egyik származéka, a panthenol, mely segít felgyorsítani a regenerációt, illetve szintén kiválóan hidratál. A nagyon gazdag textúrájú kenőcs ráadásul kamilla kivonatot is tartalmaz, ez felelős az irritált bőr nyugtatásáért.

Legyen szó tehát károsodott bőrről, kisebb égési sérülésekről, kisbabák érzékeny bőréről, kikezdett könyökökről, sarkakról, száraz kezekről és egyéb bőrfelületekről, esetleg bőrgyógyászati beavatkozások utáni ápolásról – az Aquaphor segítő társ lehet a bajban.