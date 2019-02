A 6 leggyakoribb szépségmerénylet, amit elkövetsz a bőröd ellen

Részben vagy egészben elmaradt arctisztítás

A reggeli és esti, alapos arctisztítás elengedhetetlen ahhoz, ha egészséges arcbőrt szeretnénk, a legtöbbünkkel azonban mégis előfordul, hogy részben vagy egészben elhanyagoljuk azt, például mert sietünk vagy épp fáradtak vagyunk. Ráadásul nem is feltétlenül kell ahhoz mondjuk sminkben aludni, hogy károsítsuk a bőrünket, sőt. Elég az is, ha az arctisztítást letudjuk például a sminklemosással vagy épp nem a bőrtípusunknak megfelelő tisztító készítményeket használunk. Amire figyelj: a smink eltávolítása sminklemosó kendővel vagy micellás vízzel csupán az első lépése az arctisztításnak. Ezt követően a rutin folytatódjon a bőrtípusodnak megfelelő arctonikkal vagy arctejjel!

Túlzásba vitt arctisztítás, radírozás

Ha valamilyen bőrproblémád van, legyen az akár hámlásra hajlamos, száraz, akár zsíros, pattanásos bőr, késztetést érezhetsz rá, hogy lesikáld, leradírozd róla a tökéletlenségeket. Ha azonban túlzásba esel, azzal legalább annyit árthatsz a bőrödnek, mintha nem tisztítanád rendesen. A túl gyakori arcmosás és radírozás ugyanis tönkreteszi a bőr természetes védőrétegét, ettől pedig kiszáradhat, begyulladhat és gyosabban is öregszik. Az arcodat napi két alkalommal tisztítsd, míg a bőrradírokat, hámlasztókat terméktől és a bőrtípusodtól függően, azok használati utasításában javasolt, vagy a kozmetikusod, bőrgyógyászod által tanácsolt gyakorisággal használd!

Házilag kinyomkodott pattanások

Tudjuk, hogy nem szabadna, a legtöbben azonban mégsem tudunk ellenállni annak, hogy magunk nyomkodjuk ki a pattanásainkat. Ezzzel azonban gyakran csak rontunk a helyzeten, a pattanás még jobban begyullad, még nagyobb és vörösebb lesz, esetleg kisebesedik, majd heg, végül elszíneződött bőr marad utána.

Szennyezett sminkeszközök

A sminkecsetek, szivacsok, applikátorok rendszeres tisztítása majdnem olyan fontos, mint az arcbőrünké. Ezekben az eszközökben ugyanis könnyen elszaporodnak a baktériumok, melyak a bőrre kerülve többek között irritációt, gyulladaásokat, aknét okozhatnak.

Alap nélküli smink

Bár a neve megtévesztő lehet, igazából nem az alapozó felvitele a smink elkészítésének első lépése, hanem a hidratálás. Ha ez kimarad, az alapozó, illetve a púder – még jobban – kiszáríthatja a bőrödet. Ez pedig már látványnak is lelombozó, hiszen a smink repedezett, pikkelyes lesz.

Elhanyagolt fényvédelem

Fényvédelemre nem csak nyáron, de egész évben, még télen is szüksége van a bőrödnek. Az UVA-sugarak ugyanis minden évszakban károsíthatják a bőrödet, éppen ezért a természetes fénynek kitett bőrfelületeidet minden nap kend be 30-as faktorszámú fényvédővel a hideg hónapokban is!

Ha már megvan a baj…

Amennyiben már bekövetkezett a probléma, megfelelő segítséget nyújthat az Eucerin Aquaphor Regeneráló kenőcs, mely gyengéd, féligáteresztő védőréteget képezve a bőrön, biztosítja a vízpára és az oxigén természetes ki-be áramlását, így engedi a bőrt „lélegezni” és erősíti természetes védelmi funkcióit.

A termék csupán 7 összetevővel nyújt SOS ápolást – ezek közül az egyik legfontosabb a glicerin, mely hatékony hidratálóként megköti a vizet és feltölti a nedvességraktárakat, a másik pedig a B5-vitamin egyik származéka, a panthenol, mely segít felgyorsítani a regenerációt, illetve szintén kiválóan hidratál. A nagyon gazdag textúrájú kenőcs ráadásul kamilla kivonatot is tartalmaz, ez felelős az irritált bőr nyugtatásáért.