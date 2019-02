A neves divatmárkának fogalma sincs, hogy néz ki egy plus size modell

A Boohoo ruhamárka az alábbi képen láható modellen, Anna Fitzdorfon fotózta be plus size kollekciójának számos darabját. Az azonban sokaknak feltűnt, hogy a svéd modell egyáltalán nem tűnik plus size-nak. A konfekciómérete ránézésre maximum 40-es lehet. Ehhez képest a szóban forgó plus size kollekciót elvileg 44-52-es méretet hordó nőknek árusítják.

A Twitteren rengetegen támadták a márkát a modellválasztás miatt. A cég azonban azzal védekezik, hogy Fitzdorf 42-44-es méretet hord és ezzel tökéletesen passzol az alkata a plus size kollekcióhoz. Maga a modell egy tévéinterjúban egyébként 40-42-es méretűnek vallotta magát.

Tény, hogy nem egy anorexiás botsáska – szerencsére –, de azért a ducitól is jócskán messze van. Körte alkatú, nőies nő. Nehogy már ez plus size legyen!

via