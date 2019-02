Valentin-nap: 17 last minute ajándéktipp

1. A nap színe egyértelműen a vörös, így a lazától az elegánsig sokféle stílus közül válogathatsz, ha órát ajándékoznál, vagy kérnél – H2X / FashionWatch

2. Egy finom, igazán jó minőségű, színezett arckrémnek minden nő örül – Estelle&Thild / Marionnaud

3. Pólót adhatsz és választhatsz ehhez az alkalomhoz is, amin virágzó rózsák, vagy szívek hirdetik a szerelmet – H&M

4. Egyedi, kézzel, szitanyomattal készült szív magyar műhelyből rendelhető – Printa

5. Ezüst kis karkötő, természetesen szív medállal – Rebecca / FashionWatch

6. Csodaszép, csoda szájas neszesszer, amit megtölthetsz minden földi jóval – Tha Body Shop

7. A feliratos nyaklánc medál sosem megy ki a divatból. A love szó pedig végképp nem! – Thomas Sabo

8. Nem olcsó mulatság a valódi bőrdzseki, de egy életen át kiszolgál, és gyönyörű. Főleg, ha ajándékba kapod! – Gas

9. Elsősorban és mindenek előtt egy szál vörös rózsa a legfontosabb ajándék férfitól nőnek ezen a napon!

10. No, persze, nem sértődünk meg, ha egy finom parfüm a meglepetés – Notino

11. Magyar tervezőktől is találhatsz szépségeket, például minimalista, szuper erős pakolós shoppert bőr pánttal – Karla / www.karla.shop

12. „Mr. Egy Szép Sál Mindig Jól Jön” ajándéka. És tényleg, mindig jól jön, ha kendő, akkor is! – Marc Cain

13. Órát óramárkától érdemes választani, azaz szépek a divatórák is, de a svájci, nagy múltú, csakis órákat készítő cégekkel kevesek veszik fel a versenyt. Szép és tartós. – Roamer / FashionWatch

14. Egy szexi köntös, ha esti programmal ünnepelnétek meg ezt a napot… – Women’ Secret

15. Bonbon, különleges csokoládé – ezek elmaradhatatlan és finom kellékei a napnak – chocoMe

16. Fincsi testápolók szíves díszdobozban, szívtől szívnek! – The Body Shop

17. The Joy Of Six a neve ennek a csomagnak, habfürdőt, fürdőbombát, masszázstömböt és egyéb kellemes érzést okozó, naturkozmetikumot tartalmazó doboz – Lush