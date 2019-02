Ezt még mindenképpen csináltasd meg farsangra: színes pompon-köröm

Egy magára igényes nőnél az ápolt kéz és köröm, tehát a sima manikűr, alap. Aztán ha minden szép és rendezett, jöhetnek az extrák. Érdemes alaposan átgondolni, hogy milyen színű körömlakk illene hozzánk, az aznapi outfithez, vagy az alkalomhoz.

Pompon-körmök farsangra

A pompon kis szőrös labdacsos színes köröm természetesen a Távol-Keletről ért el Európába. Koreában indították útjára pár évvel ezelőtt és mára az egész világot bejárta a bohókás kinézetű körömtrend. Sok meghökkentő körömmel találkoztunk már az évek során, de nem is tudjuk, hogy ezen most sírjunk vagy nevessünk. Mi inkább az utóbbit választottuk és éppen ezért javasoljuk mindenkinek beilleszteni a farsangi jelmezbe.

Pompon-színekkel minden viccesebb

A pompon-köröm elkészítésénél úgy vettük észre, hogy a legfőbb alapszabály, hogy nincs szabály. Illetve minél színesebb, annál jobban passzol a körömlakk színes, az amúgy önmagában is meglehetősen feltűnő pomponokkal ellátott manikűrhöz. Használhatunk pasztell árnyalatokat, de itt megengedett a 80-as évek popos, harsány színvilága is. Akár az ombre és a geometrikus francia manikűr is ütős lehet egy-egy pomponnal megspékelve.

