A körmeink is tehénmintákba borulnak idén

Ahogy azt már mi is előrejeleztük: 2019-ben a párduc- és hüllőmintái után a tehénminta is becsatlakozik a divat fősodrába. Méghozzá nem csupán a ruhákon és a kiegészítőkön, de a körmökön is.

Kendall Jennert az Allure magazinnak adott interjújában arról is kérdezték, milyen manikűrt próbálna ki legközelebb.

„Nos, ott van a tehénminta. Furcsának hangzik, de valójában nagyon menő. Meglátjuk, kipróbálom-e mostanában” – válaszolta a topmodell.

Az Instagram már hetek óta tele van a tehénmintás manikűrrel, így addig, míg Jenner is megcsináltatja a magáét, nézegessük azokat, akik már beelőzték…

