Szoknyát rendelt az internetről, óvszeres tasakot is csomagoltak hozzá

Leonie Pattinson 21 éves, az angliai Keele Egyetemre jár. A minap rendelt magának egy szoknyát a Pretty Little Thing nevű divatház honlapjáról. A szoknya 25 fontba (9 ezer forintba) került, és rendben meg is érkezett. Csak éppen egy óvszer kibontott csomagolását is mellé tette valaki, óvszer nélkül.

A diák azt gyanítja, korábban valaki már megvásárolta, majd visszavitte a szoknyát, és a két időpont között beletett egy óvszert is, aminek a csomagolását nem vették észre az üzlet munkatársai. Pattinson azonnal jelezte a problémát, a cég sűrűn elnézést kért, és megígérték, hogy utánanéznek a meglepetésnek.

(Mirror)