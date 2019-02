Elrontották a 200 ezres hajhosszabbítást, begyulladt Dóra fejbőre

A budapesti Dóra 200 ezer forintot fizetett a hajhosszabbításért, ám rémálom lett szépészeti műveletből: a haját tönkretették, a lány pedig azóta fut a pénze után.

Ragasztós eljárással tették fel tincsenként a póthajat a saját tincseihez illesztve. Dóra szerint viszont a készítő kontár munkát végzett, túl nagy mennyiségű hajat tett egy-egy helyre. Ennek az lett a vége, hogy a hajhagymái nem bírták el a súlyt – írja a Bors.

Azt a mennyiséget, amit nekem 60 tincsre tettek fel, körülbelül 140-re kellett volna szétosztani. A túl nehéz tincsektől még a fejbőröm is begyulladt. Be is festették, azt is rosszul