A Győri Balett táncművészeivel fotózta új kampányát a Calzedonia

„Tánc közben az lehetsz, ami csak lenni akarsz abban a pillanatban” – hangzik el a mondat a világ talán leghíresebb táncos filmjében, a Dirty Dancingben. A Calzedonia is épp erre a gondolatmenetre építette fel legújabb projektjét, és változtatta át a Győri Balett öt táncosát legújabb kampányának főszereplőivé.

A divat és a művészet tökéletes fúziója ez a kampány, amely a nőiességet és a magyar kultúrát is élteti egyben. A különleges koncepció mozgalmas és izgalmas képeket eredményezett, és olyan megvilágításba helyezi a harisnyákat, amilyenben talán még sosem láthattuk. A kampányban Guti Gerda, a Harangozó-díjas Gyurmánczi Diána, Herkovics Eszter Adria, Marjai Lili Anna és Tetiana Baranovska pózolnak és mutatják be az izgalmas árnyalatokban pompázó harisnyákat. Az év 365 napján elérhető termékek – mint minden évben – most is új színállásokkal bővültek, hogy a vásárlók igényeinek széles körét elégítsék ki. A trendszínek mellett természetesen visszafogottabb árnyalatokat is találhatunk az 50 denes, puha, nem áttetsző, matt harisnyanadrágok között.

A kampányfotó 2019. január 28-ától minden magyarországi Calzedonia-üzlet kirakatában látható lesz. Emellett az üzletekben és az online felületeken is feltűnnek majd a fotók a kampány ideje alatt.