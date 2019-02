Új évszak, új szettek – így hordd a tavasz trendjeit

1. Klasszikus formájú, hasított bőr magassarkú. Ez például nem újdonság, de még mindig divatos, a színe pedig abszolút trendi – H&M.

2. A szűk farmer is marad, de tavaly óta a bő szárú, nadrágszoknya-szerű nadrágok a legmenőbbek. Farmerből is találni most ilyet – Reserved.

3. Tetszik vagy sem, az állatminták maradnak kitartóan. Mi szeretjük őket! – Massimo Dutti.

4. A legegyszerűbb, már-már uniszex, minimalista órák idén a legszebbek – Roamer / FashionWatch.

5. Magyar tervező új kollekciós hátizsákja, ami egyszerre laza és elegáns – Karla / www.karla.shop.

6. A naturszínű, természetes anyagokból készült ékszerek kerülnek idén is előtérbe. Már be is szerezhetsz ilyeneket! – Zara.

7. Nagy kékség. A koptatottfarmer-kéktől az égkéken át a sötétkékig idén tavasszal és nyáron minden kék jöhet, minden mennyiségben! –Vans.

8. Hosszú, nőies átmeneti kabátok, ballonok, szövetek. Ez lesz az idei trend – COS.

9. A farmerruhát kicsit átértelmezzük idén, de csak azért, hogy még mutatósabb és kecsesebb fazon szülessen. Magyar tervezőktől a nagy divatházakig mindenhol megtalálhatók – Reserved.

10. Ezek a széles pántú kis oldaltáskák nemcsak divatosak, de kényelmesek is – Mohito.

11. A barettsapka a nagy visszatérő. Időről időre felbukkan a divat színpadán. Stílusos, meleg, főleg akkor, ha gyapjúból készült – Zara.

12. A híres bakancsmárka stílusát idéző darab, amely kényelmes és színének köszönhetően különleges – Bershka.

13. A nyomott mintás pólókból idén is végtelenül sokból válogathatunk. Mindenki találhat neki tetszőt, a viccestől az elegánsig – Springfield.

14. Kockás is, és ceruzafazon is. Mindkettő nagy dobás idén tavasszal! – Zara.

15. A 90-es évek forma- és színvilága nem tágít, de nem is bánjuk – Thomas Sabo.