Imádják a netezők a divatfotókat, amelyeken nem tüntették el a narancsbőrt és a striákat

A divatmárkákat nem véletlenül vádolják azzal, hogy reklámanyagaikkal irreális testképideált erőltetnek az emberekre, hiszen a plakátokról állandóan makulátlanra photoshopolt modellek néznek vissza ránk. Éppen ezért ritkaságszámba megy, amikor egy cég úgy dönt, hogy nem retusálja le a modellekről azt, ami emberivé teszi őket.

Most mégis egy ilyen esetről számolhatunk be. A Fashion Nova nevű ruhaüzletet ugyanis most azért dicsérik agyba-főbe az internetezők, mert az új, plus size-os fehérnemű-kollekciójukhoz készült reklámanyaghoz meghagyták a striákat, a narancsbőrt és a kisebb bőrhibákat az olyan plus size modellek képein, mint Venezia Cruz és Natalia Lorenzo.

Ti mit szóltok a képekhez?

