Nagyon elszúrták Ariana Grande új tetkóját

Ariana Grande legújabb, 7 Rings című dalának címét akarta a tenyerébe tetováltatni japán nyelven. Ő is belefutott azonban abba az igen kínos hibába, ami gyakran megesik azokkal, akik keleti írásjelet varratnak magukra anélkül, hogy ellenőrizni tudnák annak helyességét.

Az énekesnő büszkén töltötte fel az Instára az új tetoválásáról készült képet, ám japánul tudó rajongói rögvest jelezték, hogy ha így kerülnek egymás mellé a tenyerében látható írásjelek, akkor nem azt jelentik, hogy 7 Rings, hanem azt, hogy shichirin, ami nem más, mint egy kis méretű, faszénnel működő grillsütő.

Ariana Grande’s new tattoo “七輪” means Japanese style bbq grill, not 7 rings. 😭 If you want to know about 七輪, just google “SHICHIRIN” pic.twitter.com/HuQM2EwI62