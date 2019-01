Élő játékbabává sminkeli magát a plus size lány

A 24 éves Skye McLaughlin egy év alatt 4500 angol fontot, vagyis mintegy 1,6 millió forintnak megfelelő összeget költött sminkcuccokra, hogy mindennap különféle külsejű, művészi játékbabává változtathassa magát. A plus size lány ezzel szeretné bebizonyítani, hogy a babák nem feltétlenül olyan vékonyak, mint egy Barbie.

„Az emberek először azt mondták: te nem lehetsz játékbaba, mert kövér vagy. De megtettem, amit akartam, most pedig már más plus size embereknek segítek, hogy rájöjjenek, ők is meg tudják tenni” – mondta Skye.

A lány, akinek az édesanyja profi sminkes, 15 éves kora körül maga is érdeklődni kezdett a sminkelés iránt. 18 évesen egy vidámparki kísértetkastélyban kezdett dolgozni, ahol halott bohóclányt alakított. Az ott viselt sminkje adott inspirációt ahhoz, hogy művészetként tekintsen a sminkek készítésére.

„Minden sminkkel egy újabb művészeti alkotást hozok létre” – fogalmazott a lány, akit a japán divatból valamint a horror és a fantasy világából merít leginkább ihletet.

