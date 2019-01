14 milliót fizetne egy nő annak, aki öltözteti, és beutazza vele a világot

A divatiparban dolgozóknak szóló Sewport nevű oldalon adott fel hirdetést egy sikeres, brit üzletasszony, aki 40 ezer angol fontot, vagyis több mint 14 millió forintot fizetne annak a divattervezőnek, aki az elkövetkezendő év során öltözékeket tervezne neki, mindezt úgy, hogy közben vele együtt járja a világot. Az utazások, a szállás és az ellátás költségeit természetesen szintén a nő állja.

A vezérigazgatói pozícióban dolgozó nő hangsúlyozta, hogy szenvedélye a divat, és meg is engedhet magának egy személyre szabott gardróbot.

A kreátornak formális és lazább alkalmakra való ruhákat is készítenie kell majd a számára, és a munkakörébe tartozik majd az üzletasszony két pomerániai törpespiccének öltöztetése is. A munkaidő akár heti 50 óra is lehet, más heteken viszont elképzelhető, hogy csak 10 órát kell dolgozni.

