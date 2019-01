A pasiját küldte el korrektort vásárolni – nem kellett volna

Pillanatok alatt felkaptak egy bejegyzést a Twitteren, amiben az egyik felhasználó arról panaszkodott, milyen vicces baleset történt, amikor a barátját küldte el kozmetikumokat vásárolni – írja a Yahoo Lifetsyle.

A Black Elle Woods néven twitterező lány arra kérte a pasiját, hogy vegyen neki korrektort. „Megkértem, mutassa meg a kezén, hogy milyen a színe. Ezt a képet küldte” – írta.

I sent my bf to pick up some concealer for me and I told him to show it to me on his hand so I could see the color. This is what he sent me lol pic.twitter.com/QYQ54oEsQd