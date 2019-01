Pluszkilókkal szabadította fel magát a divatipar elvárásai alól a 19 éves modell

180 centis magassága és babaarca miatt Maggie Greene sokszor megkapta, hogy modellkednie kellene. A lány sokáig félt belevágni, hiszen rémtörténeteket hallott a szakmáról, ám a Victoria’s Secret modellek csillogó világa végül beszippantotta, beadta a derekát.

A lányt hamar megtalálták a felkérések, de az ügynöke mindig hangsúlyozta: a siker érdekében meg kell őriznie 2-es méretét. Maggie megszállottan számolta a kalóriákat, naponta 900 kalóriát fogyasztott, és ennek háromszorosát dolgozta le az edzőteremben. Aztán amikor kimaradt menstruációja miatt fordult nőgyógyászhoz, kiderült, a vérzés hiányát súlyos alultápláltság okozza.

Maggie még ekkor sem döntött úgy, hogy leáll a diétával. Csak hónapokkal később határozta el, miután nem kapott meg egy álommunkát, hogy nem számolja többet a kalóriákat. A lány hamarosan természetesen visszahízott egészséges testsúlyára, és a tükörbe nézve megállapította, nem is olyan rossz a látvány. A megrendelők is így gondolták: azóta Maggie-nek több felkérése van, mint azelőtt bármikor, és másokat is arra biztat, szabadítsák fel magukat a szépségipar irreális elvárásai alól.

harper’s bazaar