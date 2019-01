Nevetséges ok miatt tiltották ki a topban edző lányt a konditeremből

Ez az eset nem 170 évvel ezelőtt a viktoriánus korban és nem is egy mormon közösségben történt meg, hanem pár napja, a németországi Konstanz városában. A 22 éves, Marni nevű lányt azért szólították fel távozásra a konditeremből, mert túl kihívó ruhában ment edzeni. Mielőtt bármit mondanánk, mutatjuk azt a bizonyos kihívó ruhát:

just got kicked out of my gym, because my clothes were to “revealing” (see photo) and were confusing the men in the gym. What century are we in again? So sad. pic.twitter.com/VLreFdLJg4