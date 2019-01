Így lett a zsebes esküvői ruhából feminista kiáltvány

Zsebet kért a saját menyasszonyi és a nyoszolyólányok esküvői ruhájára is a brit Eve Paterson. A 24 éves nő szerint teljesen természetes, hogy a férfiak elegáns nadrágjain, akár zakóin is van zseb, ugyanez viszont a női ünneplő ruhák esetében különlegességnek számít.

My friend got married last month and her dress and the bridesmaids’ dresses ALL HAD POCKETS.



And yes, we did use them for storing snacks, thank you for asking. pic.twitter.com/3fRWtmJS2F