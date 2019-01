Gyönyörű bőrszín egész évben? Mutatjuk hogyan

Persze tévedés lenne azt hinni, hogy mindehhez elegendő befeküdni egy szoláriumba, és máris kész a nyári kinézet. Ahhoz, hogy friss, üde és sugárzó legyen a bőrünk, azért ennél jóval többre lesz szükség. Mutatjuk, mi mindent kell megtenned a ragyogó bőrszín érdekében.

Ápold a bőrödet!

Ha jó színben szeretnél tündökölni, mindenekelőtt a bőröd egészségére kell nagy gondot fordítanod. Nem elegendő az apróbb bőrhibákat alapozóval elfedni, gondoskodni kell arról, hogy ténylegesen jó állapotban legyen arcbőrünk. Vannak olyan időszakok (főleg nyáron a napsütésben, illetve a téli hidegben) mikor bőrünk extrém megpróbáltatásoknak van kitéve. Sajnos ez nem mindig múlik el nyom nélkül: száraz foltok, bőrpír vagy pattanások jelzik, hogy gond van. Ilyenkor ezt minél előbb kezelni kell, hogy ne maradjon nyoma.

Fokozatos barnulás

Napfüggő vagy? Jobb ha tudod, hogy a megfelelő fényvédőszerek alkalmazásával, fokozatosan felszedett nyári barna bőrszín sokkal tovább tart, mint a gyors „lebarnulás”. Nem éri meg odaégetni magunkat csak azért, hogy a nyaralásról hazatérve legyen mivel virítanunk ismerőseink előtt.

Fontos a megfelelő kezelés

Gondoskodjunk bőrünk megfelelő ápolásáról krémekkel, és bőrradírral. Ha odafigyelünk magunkra és tisztában vagyunk azzal milyen bőrtípusba is tartozunk, könnyedén kiválaszthatjuk a számunkra megfelelő ápolást.

A kevesebb több

Ne essünk túlzásba a sminkkel. Ha igazán sugárzó, élettel teli bőrszínt szeretnénk elég egy könnyed smink. Ez Jennifer Lopez tuti kinézetének is az egyik titka: minimál pirosító az arccsontokra, halvány barackkal vagy rózsaszínnel, és kész is az egészséges kinézet.

Plussz trükk: ha szeretnél kellemes árnyalatot, keverj az éjszakai arckrémedbe egy kevés önbarnítót.

Barnító ételek

Amit megeszünk, az meglátszik bizony a bőrünkön is. Nem csak a nehéz zsíros ételekre, az olajos magvakra igaz ez szerencsére, hanem a bőrünket ápoló, egészségessé tevő élelmiszerekre is. A barnulás nagyban elősegítik a béta-karotinban gazdag zöldségek és gyümölcsök fogyasztása: ezek pedig a narancs és a piros színű növényi élelmiszerek. Sárgadinnye, sárgabarack, őszibarack, répa, sütőtök. Ezek elősegítik a barnulást és meg is hosszabbítják ugyan a nap barnította bőrszín élettartamát, de barnák nem leszünk tőlük.

Válogass a színek közül!

Hogy szép arcbőrünk kitűnjön, nem mindegy milyen színű ruhákat öltünk magunkra. Vannak színek amikben ragyogunk, míg mások mellett egyszerűen fakó lesz arcszínűnk. Az igazság az, hogy mindenkinek más szín csalogatja elő a megfelelő árnyalatot. Legjobb, ha tükör előtt végigpróbálgatjuk, melyik a nekünk való árnyalat.