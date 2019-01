5 tuti tipp, hogy a lábaid mindig ápoltak legyenek

Fontos, hogy nagy gondot fordítsunk a lábápolásra, hiszen egész nap nagy igénybevételnek vannak kitéve reggeltől estig. Ahhoz, hogy másnap is tudjunk a lábainkra számítani, oda kell figyelni az ápolásukra, hogy elkerüljük a nagyobb problémákat.

Miután a lábainkra nehezedik nagyjából egész nap folyamán a testsúlyunk, elgondolhatjuk mekkora igénybevételnek vannak ténylegesen kitéve, és ennek milyen következményei lehetnek, ha nem ápoljuk, regeneráljuk a nap végén lábainkat. Borzasztó érzés, ha már reggel fájó talpcsonttal kell a magas sarkú cipőbe belebújnunk, tudva, hogy ez vár ránk egész nap.

1. Higiénia mindenek előtt

A lábunk, a testünknek az a része, amire határozottan nagyobb figyelmet kellene fordítanunk, mit amennyit valójában szoktunk. Ez elsősorban a lábunk higiénéjére, tisztaságára vonatkozik. Egész nap zokniban, harisnyában és cipőben, tehát zártan tartjuk lábainkat, ami izzadást, irritációt és kellemetlen szagokat idézhet elő. Hogy mindezt elkerüljük, nem elegendő kiválasztani a kényelmes cipőt, bár kétségkívül fontos ez is, hanem alaposan meg kell mosnunk, a lábujjak között is. Majd ugyanennyire alaposan szárazra törölni. Ha nedves lábunkra húzunk zokni, majd cipőt, teret engedünk a lábgombáknak és a baktériumoknak.

2. Hidratáljunk

Esténként, fürdés után krémezzük be alaposan a lábunkat egy megfelelően hidratáló lábkrémmel. Így elejét vehetjük a kirepedezett bőr vagy sarok kellemetlen érzésének másnap.

3. Rendszeres pedikűr

Természetesen nem minden héten van lehetőségünk elugrani kifestetni a lábkörmeinket. De otthoni körülmények között is fontos, hogy odafigyeljünk a lábkörmök hosszúságára. Vágjuk őket gyakran, főleg a téli, zárt cipős időszakban.

4. Válaszd a kényelmeset!

Új cipő vásárlásakor, válasszuk a légáteresztőt, hogy ne fülledjen be a lábfejünk könnyedén. A cipő talprésze hajlékony legyen, de ne túl puha és semmiképpen se teljesen lapos. Így elkerülhetjük nemcsak a láb-, de a hátfájást is. Ugyanez vonatkozik az egész napos magassarkúban járásra is.

5. Dörzsölés és talpmasszázs

Ahhoz hogy elkerüljük a bőrkeménykedések kialakulását a talpunkon, használjunk habkövet vagy sarokreszelőt legalább hetente két alkalommal. Így eltávolíthatjuk az elhalt hámsejteket, és a talpunk egészségesebb és simább lesz. És persze a fáradt talpnak nincs is jobb, mint egy gyöngéd masszázs a nap végén.