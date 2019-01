A tetoválás több szexpartnert jelent

Érdekes megállapításokat tettek a tetovált és nem tetovált emberek közötti különbségekről a University of Miami kutatói.

Az amerikai tudósok több mint 2000 tesztalany segítségével készítettek felmérést. Ennek során többek között kiderült, hogy azok, akiknek tetoválása van, nagyobb eséllyel szenvednek mentálhigénés problémáktól, nagyobb eséllyel vannak alvászavaraik, nagyobb eséllyel dohányoznak, nagyobb eséllyel kerülnek börtönbe, és nagyobb számú szexuális partnerük van.

A kutatás eredményeit az International Journal of Dermatology nevű szaklapban közölték. Hasonló kutatások egyébként korábban is készültek, ezekből kiderült, hogy azok tetoválják magukat nagyobb számban, akik egyébként is hajlamosabbak a “kockázatosabb” viselkedésre. Ergo nem a tetoválásból következnek a fentiek, sokkal inkább fordítva.

(Business Standard)