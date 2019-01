Még csak 7 éves a kislány, de úgy vág hajat, mint a profik

A houstoni Alijah Hernandez totyogó kora óta figyelte fodrászként dolgozó édesapját annak üzletében, 4 évesen pedig már el is kezdte tanulni a szakma fortélyait.

A kislány még mindig csak 7 éves, hosszú éveket kell várnia, mire hivatalos fodrászvizsgát tehet, ám fodrászversenyekre már most is jár. Egyelőre Texas államban versenyez, de szülei pénzt gyűjtenek, hogy országos megmérettetéseken is elindulhasson.

Alijah azt mondja, számára a hajvágás természetes dolog. Ráadásul nemcsak a fodrászathoz van tehetsége, de a tánchoz is…

via