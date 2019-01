Neves sminkmárka arca lett a Down-szindrómás szépség

A Down-szindrómás Kate Grant tavaly megnyerte a Teen Ultimate Beauty Of The World szépségversenyt, kifutóra lépett a belfasti divathéten, most pedig a Benefit Cosmetics kampányarca lett. A 19 éves szépség a márka egyik szemceruzáját reklámozza. A hirdetés máris rengeteg pozitív visszajelzést kapott a közösségi oldalakon.

“Utat tör azoknak az embereknek, akik mögötte jönnek. Kate tudatában van ennek, a fogyatékossággal élő emberek befogadásáért küzd, ahogy a kezdettől fogva tette. Tudja, hogy képes arra, amire néhány barátja nem. Értük emeli fel a hangját” – magyarázta a lány édesanyja.

A nő hagsúlyozta: lánya nem engedi, hogy a fogyatékossága akadályozza a céljai megvalósításában.

“Azt mondaná, nem a Down-szindróma határoz meg engem. Kate vagyok.”

