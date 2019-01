80 évesen csináltatta meg álmai frizuráját a nagyi

A 80 éves, brazil Alayde Menna Barreto mindig is szerette volna befestetni a haját, ám fiatal korában a szülei tiltották meg neki, később pedig a férje beszélte le róla.

A nagymama azonban két évvel ezelőtt megözvegyült, így már senki nem állhatott az útjába, hogy végre megcsináltassa álmai frizuráját. Olyan hajszínt választott ráadásul, amilyet sok fiatal lányon látott mostanában: türkizzöldet.

A hajfestést a lánya csinálta meg, az unokája pedig videót készített arról, amikor a nyugdíjas tanárnő először meglátta magát a tükörben az új frizurával.

“Imádom az új hajszínemet. Nem is értem, miért vártam ilyen sokáig, hogy megcsináltassam” – mondta Alayde, aki elhatározta, hogy mostantól kezdve minden hónapban új hajszínt próbál ki. Mindemellett reméli, hogy másokat is arra inspirál, tegyék meg, amire mindig is vágytak.

via