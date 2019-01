Pajzán kivágású blézerben olvasta a híreket a tévés

Az ausztrál Channel 9 egyik hírolvasója, Samantha Heathwood a minap egy zöld blézerben vezette a csatorna hírműsorát. A ruhadarab kivágásáról azonban sokan hímvesszőre asszociáltak. Nem épp ok nélkül. A fehér felső pedig, melyet a nő a blézer alatt viselt, még egyértelműbbé tette a hasonlóságot.

A pajzán blézer ráadásul nem először bukkant fel a képernyőn. 2016-ban ugyanis a Channel 9 egyik testvércsatornáján, a Channel 10-en viselte egy Natarsha Belling nevű híradós, feltételezhetően ugyanezt a darabot.

Someone in the wardrobe department, probably: "It's been a couple years, no-one will notice." pic.twitter.com/rRRyBwEyyt