Lebuktak: kipárnázott modellel reklámozták a plus size bugyit

Georgina Grogan plus size blogger szúrta ki az ASOS webáruházban, hogy egy plus size alsóneműt kipárnázva adtak rá egy átlagos testalkatú modellre, ahelyett, hogy egy megfelelő méretekkel rendelkező duci modellen fotózták volna be.

A blogger a Twitteren osztotta meg a kinagyított fotót, a posztra rengetegen reagáltak.

„Nem vagyok meglepve. A telteknek készült kollekció nem egy modellje még csak nem is duci, pláne nem kövér. Kíváncsi lennék hogy állnának a ruhák a 50-52-es méretű testemen, nem pedig a 38-40-es modellen” – írta egy kommentelő.

A csaláson sokan felháborodtak, mondván, hogy így hamis a reklám.

Akadt ugyanakkor olyan hozzászóló is, aki azt állította, hogy dolgozott már plus size fehérneműmárkánál, és onnan tudja, hogy néha még a plus size modelleket is kipárnázzák a fotózásokon, mert az alsóneműk mérete nem stimmel.

Az ASOS az ügy kapcsán a sajtónak úgy nyilatkozott: a képen a modell a természetes domborulataival látható, nem használtak párnázást.

