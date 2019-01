Új év, új illat! – Parfümöket teszteltünk

Bvlgari – Goldea The Roman Night Absolute

A Bvlgari Goldea The Roman Night Absolute parfüm alapjegyei a pacsuli, a fekete pézsma és a moha, szívjegyei az arab jázmin, és madagaszkári vanília, míg fejjegyei a fekete szilva és a narancsvirág. Elegánsan sötét tónusú illat, melyet a csomagolása is tűpontosan tükröz.

Közvetlenül a kifújás után elsőként a szilva és a vanília tónusait éreztem. A bőrömön aztán később is intenzív maradt a vanília illata, mellette pedig a jázminos és a narancsos jegyek bontakoztak ki leginkább.

Nem tolakodó, mégis erőteljes, téli parfüm, mely esti viseletre ideális.

(Lelőhely: Müller drogériák)

Abercrombie & Fitch – First Instinct Blue for Her

Az Abercrombie & Fitch First Instinct Blue for Her parfüm fejjegyei a sós, tengeri levegő, a bergamott narancs és a feketeáfonya. Szívjegyei a sárgabarack, a jázmin és a bazsarózsa, míg alapjegyei a pacsuli, a vanília és a szantálfa.

A letisztult, világoskék üveg légies optimizmust sugároz, éppen úgy, mint maga az illat. Viselés közben leginkább a sós-citrusos jegyeit tartja. Kimondottan nyárias hangulatú parfüm, mely azonban nem tűnik kevésnek vagy idegennek télen sem.

Nappali, hétköznapi viseletre tökéletes.

(Lelőhely: Douglas parfümériák)

Versace – Pour Femme Dylan Blue

A Versace Dylan Blue Pour Femme alapjegyei a pacsuli, a styrax, a fehér fák, és a pézsma, fejjegyei a feketeribizli szorbé, a Granny Smith alma és a perilla. Szívjegyei a rózsa, a petália, a vadrózsa, a jázmin és az őszibarack.

A parfüm ógörög ihletésű, mélykék-arany üvege, melyet az ikonikus medúza szimbólum díszít, dísztárgyként is megállja a helyét.

Az első szippantásra élesen édes illat a bőrön pár perc alatt fanyar érzékiséget ölt. Karakterét az alma, a rózsa és a fás jegyek adják. Olyasfajta illat, melyet nem csak mások éreznek rajtad, de saját magadon is érzel, akár órákkal azután is, hogy magadra fújtad. Sőt, én még zuhanyzás után is éreztem kicsit a bőrömön.

Nappali és alkalmi viseletre egyaránt bevethető.

(Lelőhely: Douglas, Müller és Marionnaud parfümériák)