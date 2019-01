7 lépcsős titok egy sminkmestertől: így leszel üde és fiatalos

Nincs olyan nő, aki ne szeretne vonzó és fiatal maradni, ameddig csak lehetséges. De a ráncok és egyéb elváltozások egyáltalán nem jelentik azt, hogy a szépség a múlté. Itt a profi sminkes hétlépcsős titka, amellyel hangsúlyozni tudod a szépségedet, és elterelni a figyelmet arról a számról a személyi igazolványodban.

Ha érett a bőröd, válassz fényvisszaverő alapozót, optikai és ténylegesen ápoló hatóanyagokkal telítettet, amely még a mimikai ráncokban is könnyedén elkenhető. 12 órán keresztül tökéletes fedést biztosít és természetes látványt nyújt.

A púder három okból is elengedhetetlen. Először is megszünteti az alapozó tapadósságát, száraz, sima felületet ad, melyre felteheted az arcpírt. Ha közvetlenül az alapozóra vinnéd fel, kiváltképp meleg vagy páradús időben, folyna vagy túlzottan megtapadna, és nem lehetne szépen eldolgozni. Másodszor: a púder egész nap frissen tartja az alapozót. Ahogyan az alapozót, a dekoltázsodra is használhatod. Akkor tartós, és hosszú órákra akkor köti meg az alapozót, ha tömör pamaccsal vagy száraz kozmetikai szivaccsal viszed fel. Mártsd a pamacsot a púderbe, és finom, apró mozdulatokkal nyomkodd rá az arcodra.

A szép és pontos alakú szemöldök rendkívül fontos, mert ez adja az arcnak a jól ápolt megjelenést. Egy szépen ívelt szemöldök – megfelelő színben – vizuálisan megnyitja a szemet, a tekintetet, és ez lényegesen fiatalít optikailag is. Próbáld meg elkerülni a telített fekete és szürke színeket, előnyösebb a meleg és a hideg-meleg árnyalatú szemöldökceruza, mert lényegesen fiatalabb megjelenést kölcsönöz.

Vegyél egy hegyes sminkceruzát, és közvetlenül a szempillád felett húzz egy fekete vonalat vele. Ne felejtsd el, hogy ehhez nem szemceruzára van szükséged, mert az kenődik, hanem tusra vagy szemhéjceruzára. Ez mélységet ad a tekintetednek, mert optikailag sűrűbbé varázsolja a szempilláidat.

Most pedig árnyékold be a szemhéjadat. A belső szemzugba könnyű, világos színt tegyél fel, majd kifelé haladva eggyel intenzívebbet, például halvány barack, lila, gyöngyház rózsaszín, szaténhold vagy hasonló árnyalatot. A külső sarkot hangsúlyozd sötét árnyalatokkal, mint például csokoládé, mélyrum, szürkésbarna, barna vagy pedig középtónusú lilával. Ne felejtkezz meg arcodról sem, a szemed külső részére felvitt színhez illő pirosítót használj arccsontodra.

Ahhoz, hogy ajkadon tovább tartson a smink, használj professzionális ajakceruzát. Előnyös, ha nemcsak kontúrt rajzolsz vele, hanem teljesen kitöltöd a szádat. Ha tetszik, készíthetsz ombre sminket is, a szájzugokban sötétebb, középen világosabb ceruzával. Ha a matt színeket kedveled, akkor használj az egész szádra egy világosabb színt.

Utolsó simítások: ahhoz, hogy fényes hatást hozz létre, használj rúzst a ceruza fölé, szintén középen világosabb árnyalatot, a sarkokban sötétebbet használva. Ha szeretnél egy kissé nedves hatást elérni, használj egy csepp átlátszó szájfényt középen.

Az eredmény magáért beszél, nem igaz? Eltűnt a fáradt tekintet, a fakó bőr. Nem a kor eltüntetése volt a cél, hanem az előnyök kihangsúlyozása, ami magabiztossá tesz minden korosztályt.

(Fotós: Roman Zakharchenko, sminkes: Angelina Korsakova, modell: Lubov Shatokhina, közreadta a Brightside.me nyomán az Illúzió Caféblog.)