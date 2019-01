Bizarr bikinivonalat retusáltak a modellnek

A Fashion Nova webáruház árusítja ezt a csipkebodyt, melynek lookbook-fotóján sokaknak szemet szúrt , hogy a modell bikinivonalát olyanra retusálták, hogy annál még egy Barbie babáé is nagyságrendekkel természetesebbnek tűnik. Ráadásul oké, hogy a holmi combkivágása derékig ér, ám az ágyékrész arányai és elhelyezkedése sehogy sem stimmelnek.

“Bárki is potoshoppolta ezt a képet, rúgjátok ki” – tanácsolta egy kommentelő az Instagramon, de akadtak olyanok is, akik a látványról egyből a gombás fertőzésekre asszociáltak. Mindenesetre a kép több mint 65 ezer lájkot gyűjtött be az Instagramon.

