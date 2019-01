Egy súlyemelő lány is lehet nőies, íme a bizonyíték

Liza Parker nemrég megosztott magáról két fotót az Instagramján: az egyiken edzőruhában, a másikon hétköznapi viseletben feszített, és nagyon jól nézett ki. Az ő esete tökéletes példája annak, hogy a mértékletes súlyemelés igenis való egy nőnek is. Persze előfordul, hogy valaki túltolja.

Parker egy éve döntött úgy, hogy edzeni kezd súlyokkal. Ismerősei folyamatosan azzal piszkálták, milyen vékony, többet kéne ennie, mert így nem nőies, és a többi nagy okosság. Ezzel ügyesen el is érték, hogy a nő énképe egyre rosszabb legyen. Parker ekkor már látta az Instagramon, hogy milyen szuperül néz ki egy-egy súlyokkal edző nő, ekkor jutott végső elhatározásra, hogy ő is az egyike lesz ezeknek. Már egy éve edz, aminek meg is lett az eredménye, szuperül néz ki.

„A társadalom a nőiességet csak azon a szinten ítéli meg, hogyan néz ki valaki. Pedig az sem mindegy, hogyan érzi magát valaki. Nekem legalábbis ez (is) a fontos. Nőiesnek érzem magam, amikor puccba vágva, kisminkelve elindulok valahova, de akkor is annak látom és érzem magam, amikor a tornateremben vagyok. Nincs csípőm vagy nagy mellem, de ez nem vesz el a nőiességemből” – írta posztjában Parker, ami elképesztő sok lájkot és elismerést kapott.

Yahoo Lifestyle