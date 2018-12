3 szilveszteri szett a csillogás jegyében

1. Kezdhetjük is a sort egy nagy, karika fülbevalóval, ha lehet minél inkább arannyal vagy ezüsttel – Springfield

2. Aranysarkú leopárd csizma – ennél bohémebb lábbeli nem is kell – Nanushka

3. Egy jó, metálos fényű body táncoslábú lánykáknak – Tezenis

4. Hozzá egy bő szárú nadrágszoknya, hogy kényelmes legyen a mozgás – Nanushka

5. Egy kis arany borítéktáska, csak ott ne felejtsd az asztalon! – F&F

6. Flitteres blézer, ami jól fog jönni, ha spagettipántos ruha, vagy felső lenne rajtad – Benetton

7. Enyhén csillámos, rugalmas bokacsizma, ami későbbi alkalmakon is jó szolgálatot tehet – Bagatt

8. Te leszel a szilvesztereste királynője ebben a csupa csillám, mégis elegáns ruhában! – F&F

9. Azért nem árt tudni, hogy mikor jön el az éjfél!… Ehhez válassz a szettedhez illő órát! – Jean-Paul Gaultier / Fashion Watch

10. Hátamon a zsákom, zsákomban a legfontosabb dolgok: zsepi, mobil, pénz, kulcs, egy üveg pezsgő. Csakis csillámosban! – Karla / www.karla.shop

11. Strasszkövek a köbön! Ilyenkor az se baj, ha diszkógömbnek öltözöl! – Zara

12. Kis oldaltáska, amivel nem gond, ha táncra perdülsz – F&F

13. Egyszer az életben érdemes beszerezni egy ennyire feltűnő pulcsit. Hidd el, többször fogod használni, mint gondolnád! – Zara

14. Kényelmes is, vízálló is, alkalmi is. Végigmulatott szilveszteréjszakára találták ki! – Vero Moda / www.answear.hu

15. Zárjuk a sort és a szettet egy csini minivel, ami műbőrből készült, és igazi Jolly Joker, mert szinte mindenhez passzol – Zara