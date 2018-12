Ajándékozz okosan! Last minute jolly joker ajándéktippek

De nem tudunk megnyugtatni, hogy még sok időd van… még ha csak az ünnepek után találkozol is a számodra fontos személyekkel, akiknek meglepetéssel kedveskednél, akkor is érdemes most – úgy értjük, ma – megvenni, elkészíteni a kinézett dolgokat. Hogy utána hátradőlhess, és megkönnyebbülten érezhesd át, adni milyen jó tud lenni.

Tárgyi emléket a fa alá?

Ha akár te, akár az, akit megajándékoznál, ragaszkodik ahhoz, hogy valamilyen méretesebb és/vagy komplettebb ajándékot kapjon, amely szépen mutat becsomagolva a fa alatt, korra és nemre tekintet nélkül telitalálat lehet egy növény. Igényessé, ötletessé és személyre szabottá pedig úgy tehetjük az amúgy általános ajándékot, ha szép és minőségi kaspót választunk, és megkönnyítjük a célszemély dolgát azáltal, hogy elő- és összekészítünk mindent, amire aztán az ültetéshez szüksége lesz.

Így a cseréppel, a virágfölddel, a tápoldattal és egy fából készült kanálnak köszönhetően még a szerszámszerzéssel sem lesz gondja, a választást pedig rábízhatjuk, ha rögtön többféle virág-, valamint növénymagot is a csomagba helyezünk. Lehet akár illatos fűszer, dekoratív virág, egy szép örökzöld, valamilyen strapabíró és igénytelen növény vagy épp gyógynövény, ráadásul akkor ültetheti el az illető, amikor igénye van rá. Nem árt előtte kipuhatolni, van-e valamilyen allergiája, mielőtt balszerencsésen választjuk a magot vagy hagymát. Extra figyelmesség lesz részünkről mindemellett, ha ültetési és gondozási leírást is mellékelünk a meglepetéshez!

Olvasnivalót a téli kuckózásra

Sokan kultúrát szeretnek leginkább ajándékozni, de nehézkes lehet kitalálni, vajon mi az, ami biztosan elnyeri a megajándékozandó személy tetszését. A szobrok, festmények, installációk akár ízlés, akár a lakás stílusa vagy épp helyhiány miatt kockázatosabbak lehetnek, így inkább egy jó könyvet ajánlunk. Itt is kérdés persze, ki szerint mi számít jónak, de fogódzónak a következőket érdemes végiggondolni: milyen ételeket szeret az illető? Van-e példaképe, múzsája, kedvenc művészeti ága, esetleg kedvelt történelmi korszaka vagy épp eseménye? Vagy milyen országokért rajong, esetleg hova tervezi legközelebb utazását, tudod-e, milyen hobbija van?… És ha az irányok körvonalazódtak, csak bízd magad egy tapasztalt könyvesboltos kollégára, hogy ajánljon az adott témában jó kötetet.

Saját kézzel, szeretettel

Esetenként az ünnepek előtt előzetesen megállapodnak a felek arról, hogy csak kézzel készített ajándékot adhatnak egymásnak. Amennyiben ennek anyagi okai vannak, érdemes átgondolni költségkeret szempontjából is a Do It Yourself terveinket, sokszor ugyanis az alapanyagok és a szükséges eszközök drágábbra jönnek ki, mint ha megvettük volna az ajándékot készen a boltban. Továbbá kézügyességünk is határt szabhat a kreativitásnak, mert hiába bájos, ha amúgy esztétikai és hasznossági szempontból kevésbé eltalált az ajándékunk. Amikkel nem – vagy legalábbis kevésbé – lehet mellényúlni: saját készítésű sütemények, akár forró csoki (miután meggyőződtünk róla, milyen összetevőket fogyaszt az illető). Vagy bármi, ami a célszemélyt ábrázolja szeretteivel vagy kedvelt hobbijával akár bögrén, akár képkeretben vagy épp párnán, színezőfüzetben, függően a lehetőségektől és a preferenciáktól.

Viselhető ajándék

Gyakori igény egy ajándéktól az is, hogy hordható legyen. Akár ismerjük a stílusát és méretét annak, akinek kedveskedni szeretnénk, akár nem, rizikós lehet ruhát és még kiegészítőt is nélküle választanunk. A legbiztonságosabb megoldás a póló lesz, hiszen azt akár a hétköznapokra, akár szabadidős ruházatként, de végül is még pizsamaként vagy sportfelsőként is lehet viselni. Válassz semleges színt, rajta inspiráló szöveggel, dizájnos betűtípussal, és mindehhez letisztult szabásvonalat, és legnagyobb eséllyel sikerrel jársz!

Megfoghatatlan, de felejthetetlen

Örömöt akkor is szerezhetsz a célszemélynek, ha nem kézzel fogható ajándékot adsz. Nyújts élményt az illetőnek! Főzőkurzus, különleges sport, kézműves foglalkozás, bútorkészítő workshop, VR-túra, esetleg tematikus séta, koncert-, színház-, múzeum-, mozi-, wellness-, masszázs- vagy más belépő, akár veled, akár az őáltala választott pluszfővel. És kapcsolódhat az ajándék az újévi fogadalmához is például egy tanfolyami voucher formájában. Sőt, lehet komolyabb anyagi ráfordítás nélkül is nagyvonalúan ajándékozni, ha az élményt saját magad adod például egy általad főzött vacsora formájában, amelyre meghívod a megajándékozottat.

Kupon

A praktikusabb ajándékozók kedvében fogunk járni gyakorlatias ajándéktippünkkel: ha tudjuk, milyen terméket, szolgáltatást vagy épp márkát, üzletet szeret az, akinek ajándékkal készülünk, egyszerűen vegyünk neki oda egy kupont. Örömkönnyekkel nem valószínű, hogy fogunk találkozni a másik arcán, de háláját biztosan elnyerjük, amiért tényleg hasznos meglepetéssel örvendeztetjük meg. Arra figyeljünk, hogy ajándékozottunk által könnyen megközelíthető üzletben vagy helyen, lehetőleg széleskörűen felhasználva és kellő időtartam erejéig legyen levásárolható az általunk biztosított összegkeret.

Nemes meglepetés

Egyre többen mondják azt, hogy nem szeretnének ajándékot se adni, se kapni. Ilyen esetekre a – mindenki számára – legjobb, amit tehetsz, ha örökbefogadási ajándékot adsz. Fejlődő országok lakosait támogathatjátok, ha árva gyermek virtuális örökbefogadását adod meglepetésül. Állatkertek, vadasparkok lakói országszerte várják gazdáik jelentkezését országszerte, ha az ajándékodat kapó személy szereti az állatokat. A növénybarát, de saját növénytartásra nem vállalkozó célszemélyek számára egy jelképes növény-örökbefogadás is kedves meglepetés lesz! Jól jársz vele te mint ajándékozó, az is, aki kapja ajándékozottként, és az örökbefogadást lebonyolító alapítvány pártfogoltjai is.