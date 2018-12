Féregszerű lényt neveztek el Donald Trumpról

A Panamában felfedezett állatot a londoni EnviroBuild cég vezetője keresztelte el Dermophis donaldtrumpinak, miután csaknem 20 ezer fontért (7 millió forint) megszerezte a névadás jogát egy aukción – írja a BBC hírportálja.

„A Dermophis donaldtrumpi különösen érzékeny a klímaváltozás hatásaira, és fennáll a veszélye, hogy kipusztul névrokona éghajlat-politikájának következményei miatt” – mutatott rá közleményében Aidan Bell, a vállalat társalapítója.

A kicsi, vak teremtmény a lábatlan kétéltűek közé tartozik, amelyek elsődlegesen a föld alatt élnek. Bell az állat életmódja és az amerikai elnök klímaváltozáshoz való hozzáállása között látja a párhuzamot.

The first species from Rainforest Trust's Species Legacy Auction has been named! @ENVIROBUILDcom, who purchased the naming rights to a caecilian, have chosen to name this legless amphibian after Donald Trump to bring attention to climate change. https://t.co/ytKQqwwUtz pic.twitter.com/HrFRYT3wEc