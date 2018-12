Vékony modellekkel reklámozzák a plus size kollekciót

Vékony modellekkel reklámozza plus size kollekcióját a brit Boohoo divatmárka. Ez pedig a vásárlóiknak is feltűnt, és bizony nincsenek elragadtatva.

A fotók egy részén látványosan nem plus size méretű lányok viselik a telteknek szánt kollekció darabjait, míg más képeken a modellek teste furán párnás, mintha kitömték volna őket a ruha alatt, vagy utólag, Photoshoppal pakoltak volna rájuk néhány kilót. Minden azért is érthetetlen, mert a fotózásra simán szerződtethettek volna csodaszép plus size modelleket is, ahogy azt a plus size kollekciót is árusító márkák többsége teszi.

A Twittert elárasztották a felháborodott kommentek a képek miatt. A cég egyelőre mélyen hallgat az ügyben.

