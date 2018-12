Plasztikáztatott, hogy úgy nézzen ki, mint a filterezett szelfijein

Snaphat diszmorfiának hívják a tudósok azt a jelenséget, hogy a fiatalok egyre gyakrabban azért plasztikáztatnak, hogy a valóságban is úgy nézzenek ki, mint a szépítő appokkal, filterekkel felturbózott szelfijeiken.

A New York-i Marla Frezza is közéjük tartozik. A salesesként dolgozó nő úgy véli, az előnyös megjelenés a közösségi médiában segíti a karrierjét is.

Marla az orrával volt elégedetlen, és amikor a szépítő alkalmazások népszerűvé váltak, gyakorlatilag függővé vált azoktól. Végül aztán úgy döntött, megcsináltatja az orrát. Erről készült az alábbi dokumentumfilm, melynek másik szereplője a 19 éves Zamira. Ő szintén orrplasztikára vállalkozott, annak érdekében, hogy magabiztosabban szelfizhessen és posztolhasson a közösségi oldalakra.

via