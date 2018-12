3 napig tartott Melania Trump szőkesége

Melania Trump a múlt héten szőke hajjal jelent meg a Fox News-nak adott interjújában. Új hajszíne rögvest mémcunamit indított el a neten.

A legtöbben Jennifer Coolidge-hoz, vagyis Stifler mamájához hasonlították az Amerikai pitéből, és lássuk be, volt is ebben valami…

I can’t be the first one who saw the resemblance between Stiffler’s mom and Jennifer Coolidge, right?



Oh, wait. pic.twitter.com/nZ7Mb2pu4g