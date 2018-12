Ezt is megértük: kapucnis szoknyát dobott piacra a H&M

Bizarr ruhát dobott piacra a H&M: egy kapucnis szoknyát. A meglepő darab pont úgy néz ki, ahogy elsőre elképzelnénk: egy egyszerű, szürke pamutszoknya, amelynek a hátuljára egy kapucnit varrtak.

A sportos melegítőruhákra hajazó ruhadarab olyan, mintha kettévágtak volna egy kapucnis pulóvert. Ja, és 35 fontért, azaz nagyjából 12 500 forintért árulják. Az ár valószínűleg azért ennyire magas, mert a szoknyát a Mochino tervezte a a H&M-mel együttműködésben.

have a actually just seen this advertised to me on insta??? skirt with a hood????? can someone explain wtf that even is and why H&M are trying to charge folk £34.99 for it?????? 🤨🤨🤨 pic.twitter.com/PvSrwpP9nY

Az internet népe azonban nincs elragadtatva a szokatlan szoknyától. Íme néhány vélemény:

Have the designers at H&M been smoking too much pot - I’ve just come across a skirt with a HOOD!! The only good thing that can come from this is wearing it back to front and using the hood as a snack holder. pic.twitter.com/gOjSqf4216