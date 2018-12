Az NLCafé szerzői csúnya pulcsit húznak karácsonykor – segíts te is!

December 14-én, pénteken tartjuk a csúnya karácsonyi pulóverek napját. Elhatároztuk, hogy ezen a napon színes, mintás, kötött, de lehetőleg karácsonyi témájú és ráadásul csúnya pulcsiban jövünk dolgozni, hasonlóan sok más emberhez, akik részt vesznek a kezdeményezésben.

Nekik szól a Gyermekgyógyítók kampánya. A csapat azon dolgozik, hogy a daganatos gyerekek méltó körülmények között gyógyulhassanak, és az őket gyógyító orvosok és ápolók a lehető legkorszerűbb műszerekkel gyógyíthassák őket. Ezúttal egy másfél millió forintos intenzív kórházi gyerekágyra gyűjtenek.

Mire jó a csúnya pulcsi?

Relatív, hogy melyik pulóver számít rondának. Amikor a téma bemutatásához átküldtem a munkatársaimnak az Ugly Christmas Sweater linkjét, hogy lássák, miféle pulcsikra gondoltam, Zita kollégám azt írta válaszul: „ezek tök szépek.”

Erről ne nyissunk vitát, illetve állapodjunk meg abban, hogy csúnya pulóvereket hordani nagyszerű érzés, mert végre lehetőséget ad, hogy felvállaljuk, szeretjük a színes, mintás, bolyhos ruhadarabokat. Tudjuk jól, Mark Darcy is szereti őket, ennek ellenére kitűnő ember (sőt „csúcsfej”, ahogy Bridget Jones mondja).

De csúnya pulcsikkal tele van a kultúra története. Az angol portréfestészetben például remek darabokat találhatunk. Érdemes ezzel a szemmel elmenni például a londoni iskola festészetét bemutató budapesti kiállításra!

A filmtörténet pedig pláne tele van csúnya pulcsikkal. Ha ez egy verseny lenne, azt a Rémálom az Elm utcában legendás Freddy Kruegere nyerné:

A legjobb, kifejezetten karácsonyi csúnya pulcsikról pedig éppen mostanában írtunk.

Hogyan segíthetsz?

Ha segítenél, vegyél fel te is harsány, színes, lehetőleg karácsonyi mintás pulóvert pénteken. Ha nincs otthon ilyened, egy közeli turkálóban biztosan találsz. Ha ennél is többet tennél, küldj egy sms-t a Gyermekgyógyítók „szeretetszámára”! Így 500 Ft-tal támogathatod a munkájukat. (A részletekről itt olvashatsz.) Annak pedig ők és mi is örülünk, ha feltöltesz Facebook- vagy Instagram-profilodra egy képet a pulcsiban a #csunyapulcsibansegitek hashtaggel.

Ezt nekünk is elküldheted, ha remek fényképek érkeznek, azokat közzétesszük, ahogy azokat a fényképeket is, amelyeken az NLCafé munkatársai láthatók hasonló pulcsikban.