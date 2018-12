Így néz ki Melania Trump nővére, Ines – fotó

A “titkos testvér”, “a nővér, akit senki sem ismer” – ilyen és ehhez hasonló módon emlegetik az amerikai lapok Melania Trump nővérét, Ines Knausst.

A first ladynél 2 évvel idősebb Ines annak idején húgával együtt hagyta el Szlovéniát. Amikor Melania Milánóban modellkedett, nővére is vele élt az olasz divatfővárosban, majd pedig New Yorkba is közösen költöztek. Ines divattervezést tanult, ám végül nem sikerült betörnie a divatiparba. Melaniának azonban máig is ad öltözködési tanácsokat.

Ines jelenleg is New Yorkban él és ahhoz képest, hogy ő az amerikai elnök sógornője, egészen jól őrzi a magánszféráját. Alig néhány fotó kering róla az interneten és a saját Facebook-, illetve Instagram-oldalára is gyakrabban posztol régi képeket a húgáról, mintsem újakat saját magáról.

Melania is ritkán beszél róla nyilvánosan, ám egyszer megmutatta az egyik rajzát a Twitteren:

via